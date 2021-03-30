СК возбудил дело в отношении открывшего стрельбу в Подмосковье мужчины

По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным Telegram-канала Life Shot, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. На него зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.