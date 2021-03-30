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СК возбудил дело в отношении открывшего стрельбу в Подмосковье мужчины

Ведомости

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины, открывшего стрельбу из окна частного дома в подмосковных Новых Вешках (в районе Мытищ), сообщает управление ведомства по Московской области.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», — говорится в сообщении. Имя мужчины не раскрывается.

По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным Telegram-канала Life Shot, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. На него зарегистрировано 5 нарезных единиц оружия и одно травматическое.

Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ведется спецоперация по его нейтрализации. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. «РИА Новости» передает, что спецназ уже вошел в дом, однако о поимке или гибели стрелявшего не сообщается.

Ранее по теме: В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по силовикам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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