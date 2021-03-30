Роспотребнадзор оценил риск третьей волны коронавируса в России

В начале марта в Москве было 40% людей с антителами к коронавирусу, через месяц их стало еще больше. Быстрыми темпами растет число привитых. «Поэтому очень скоро, думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается», – объяснил он. Отдельные случаи заболевания будут, «но это уже не будет эпидемией», резюмировал Покровский.