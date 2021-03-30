Роспотребнадзор оценил риск третьей волны коронавируса в России
Третья волна коронавируса в России не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19, заявил радиостанции «Говорит Москва» руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.
«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка, как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», – сказал Покровский.
В начале марта в Москве было 40% людей с антителами к коронавирусу, через месяц их стало еще больше. Быстрыми темпами растет число привитых. «Поэтому очень скоро, думаю, уже к маю мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже и совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается», – объяснил он. Отдельные случаи заболевания будут, «но это уже не будет эпидемией», резюмировал Покровский.
Сегодня заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса поможет избежать третьей волны пандемии. Вице-премьер Татьяна Голикова допустила, что в марте – апреле в стране может наблюдаться «небольшой подъем» заболеваемости.
По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.