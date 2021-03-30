СК возбудил уголовное дело после опрокидывания судна в Ленобласти

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту опрокидывания строящегося судна, в результате которого двумя работниками были получены тяжелые травмы, а местонахождение еще двух работников не установлено», – говорится в сообщении.