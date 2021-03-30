СК возбудил уголовное дело после опрокидывания судна в Ленобласти
Следователи возбудили уголовное дело по факту опрокидывания судна на судостроительном заводе «Пелла» Кировского района Ленинградской области, сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), по факту опрокидывания строящегося судна, в результате которого двумя работниками были получены тяжелые травмы, а местонахождение еще двух работников не установлено», – говорится в сообщении.
В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть выбрались самостоятельно, еще двоих ищут. Следователи проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства произошедшего, рассказали в ведомстве.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Ленинградской области ранее сообщили, что сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района поступил в 15:15 30 марта. В результате крена произошло затопление трюмов. В настоящий момент судно стабилизировано.