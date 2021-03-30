Спецназовец получил ранение в ходе штурма дома стрелка в Подмосковье
«Сотрудник спецназа получил огнестрельное ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает», — сказал собеседник агентства. Эту информацию подтвердил и источник «РИА Новости». Собеседник «Интерфакса» добавил, что спецназовец госпитализирован. К какому подразделению принадлежит раненый, не уточняется. Операцию по нейтрализации стрелка ведут сотрудники спецподразделений Росгвардии «Рысь», «Булат» и «Зубр». На месте работают также сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета.
По данным Telegram-канала Baza, силовик получил сквозное пулевое ранение в ногу. Официальных комментариев Росгвардия не предоставляла.
По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным источника ТАСС, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты.
Еще до ранения спецназовца Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).