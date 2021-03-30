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Минздрав оценил длительность сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Ведомости

Иммунитет у большинства переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется до полугода, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».

«Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтвержденную, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитные антитела не вырабатываются у 20% перенесших коронавирус пациентов, и посоветовал пациентам этой категории вакцинироваться для их гарантированной выработки. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата.

По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Гинцбург: у 20% переболевших коронавирусом пациентов не вырабатываются антитела

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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