Минздрав оценил длительность сохранения иммунитета у переболевших COVID-19
Иммунитет у большинства переболевших коронавирусной инфекцией сохраняется до полугода, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».
«Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию подтвержденную, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства», – сказал Мурашко (цитата по ТАСС).
Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитные антитела не вырабатываются у 20% перенесших коронавирус пациентов, и посоветовал пациентам этой категории вакцинироваться для их гарантированной выработки. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата.
По данным оперативного штаба на 30 марта, за сутки в России выявили 8277 новых случаев коронавируса, 9588 человек выздоровели, 409 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 98 тыс. летальных исходов.