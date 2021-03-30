Минздрав оценил длительность сохранения иммунитета у переболевших COVID-19

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что защитные антитела не вырабатываются у 20% перенесших коронавирус пациентов, и посоветовал пациентам этой категории вакцинироваться для их гарантированной выработки. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что иммунитет после вакцинации от коронавируса не вырабатывается в среднем у 10% привившихся вне зависимости от препарата.