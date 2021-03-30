В доме стрелка в Подмосковье начался сильный пожар
В доме стрелка в подмосковных Мытищах начался сильный пожар, передает «РИА Новости».
«Огонь охватил все здание, зарево видно вдалеке от места ЧП», — пишет агентство.
По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным источника ТАСС, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты.
В ходе штурма дома, где забаррикадировался стрелок, сотрудники силовых структур применили гранатомет, отмечает агентство.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).