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В доме стрелка в Подмосковье начался сильный пожар

Ведомости

В доме стрелка в подмосковных Мытищах начался сильный пожар, передает «РИА Новости».

«Огонь охватил все здание, зарево видно вдалеке от места ЧП», — пишет агентство.

По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным источника ТАСС, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты.

В ходе штурма дома, где забаррикадировался стрелок, сотрудники силовых структур применили гранатомет, отмечает агентство.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 61-летнего мужчины по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных