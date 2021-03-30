В доме стрелка в Подмосковье начался сильный пожар

По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. По данным источника ТАСС, стрелок — 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты.