Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне в Ленобласти

Сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района поступил в 15:15 30 марта. В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть выбрались самостоятельно, один человек не найден. В настоящий момент судно стабилизировано.