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Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне в Ленобласти

Ведомости

Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне на судостроительном заводе «Пелла» Кировского района Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. 

«Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, мужчина», – говорится в сообщении.

Сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района поступил в 15:15 30 марта. В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть выбрались самостоятельно, один человек не найден. В настоящий момент судно стабилизировано.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следователи проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело после опрокидывания судна в Ленобласти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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