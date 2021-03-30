Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне в Ленобласти
Водолазы нашли тело мужчины в опрокинувшемся судне на судостроительном заводе «Пелла» Кировского района Ленинградской области, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.
«Водолазами в хвостовой части судна обнаружено тело одного из пропавших в тросах, мужчина», – говорится в сообщении.
Сигнал о крене строящегося судна на судостроительном предприятии в поселке Отрадное Кировского района поступил в 15:15 30 марта. В результате происшествия двое человек госпитализированы с переломами ребер, шесть выбрались самостоятельно, один человек не найден. В настоящий момент судно стабилизировано.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ). Следователи проводят осмотр места и устанавливают все обстоятельства инцидента.