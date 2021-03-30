Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации о происхождении коронавируса
Бывший госсекретарь США Майк Помпео обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в совместной с Китаем кампании по дезинформации об источнике происхождения коронавируса.
«Доклад ВОЗ является фиктивным продолжением кампании дезинформации Коммунистической партии Китая и ВОЗ», — написал он на своей странице в Twitter.
Помпео обвинил главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином, нацеленном на то, чтобы «в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку». Помпео подчеркнул, что Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником коронавируса.
Ранее эксперты ВОЗ представили доклад по итогам посещения китайской провинции Ухань. В нем говорится, что теория об утечке коронавируса из местной лаборатории является маловероятной. Кроме того, специалисты не подтвердили гипотезу, что источником заражения стал рынок «Хуанань». При этом в организации все еще полагают, что инфекция могла перейти человеку от летучей мыши.
Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 127,9 млн жителей планеты, из которых 2,8 млн умерли.