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Помпео обвинил ВОЗ в дезинформации о происхождении коронавируса

Ведомости

Бывший госсекретарь США Майк Помпео обвинил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в совместной с Китаем кампании по дезинформации об источнике происхождения коронавируса.

«Доклад ВОЗ является фиктивным продолжением кампании дезинформации Коммунистической партии Китая и ВОЗ», — написал он на своей странице в Twitter.

Помпео обвинил главу ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса в сотрудничестве с председателем КНР Си Цзиньпином, нацеленном на то, чтобы «в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку». Помпео подчеркнул, что Уханьский институт вирусологии является наиболее вероятным источником коронавируса.

Ранее эксперты ВОЗ представили доклад по итогам посещения китайской провинции Ухань. В нем говорится, что теория об утечке коронавируса из местной лаборатории является маловероятной. Кроме того, специалисты не подтвердили гипотезу, что источником заражения стал рынок «Хуанань». При этом в организации все еще полагают, что инфекция могла перейти человеку от летучей мыши.

Вспышка новой коронавирусной инфекции началась в Китае в конце 2019 г. 11 марта 2020 г. ВОЗ признала ее пандемией, а к марту вирус распространился по всему земному шару, приведя к закрытию границ, производств и приостановке транспортного сообщения между и внутри стран. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день COVID-19 подтвердился у 127,9 млн жителей планеты, из которых 2,8 млн умерли.

Ранее по теме: ВОЗ допустила альтернативный источник возникновения коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных