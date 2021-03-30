Росавиация ограничила число городов с возможностью полетов в Турцию
Авиаперелеты в Турцию пока не будут осуществляться из 13 городов, которым оперштаб разрешил выполнять международные рейсы, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на разосланную авиакомпаниям телеграмму Росавиации.
«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», – говорится в телеграмме. Таким образом, пока прямые рейсы в Турцию возможны из 21 города России, отметили туроператоры.
Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом расширил список аэропортов, которые смогут с 1 апреля возобновить выполнение международных рейсов. Это Барнаул, Белгород, Волгоград, Воронеж, Калуга, Краснодар, Липецк, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск.
Россия с 27 марта 2020 г. приостановила международные перелеты со всеми странами мира из-за пандемии коронавируса. С августа того же года воздушное сообщение начало возобновляться, первые регулярные рейсы начались в сентябре. В конце 2020 г. Росавиация допустила российские авиакомпании к 169 международным маршрутам.