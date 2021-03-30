Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

СМИ сообщили о гибели устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины

Ведомости

Устроивший стрельбу по полицейским в поселке под Мытищами мужчина, по предварительным данным, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», – говорится в сообщении. О возможной гибели мужчины со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».

Собеседник «Интерфакса» рассказал, что мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни. Огонь охватил почти все здание, пожарные приступили к тушению пожара. Бойцы силовых ведомств покинули место происшествия из-за опасности детонации находящихся в здании боеприпасов и взрывчатки.

По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Источник ТАСС сообщал, что стрелком является 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета.

Ранее по теме: СК возбудил дело в отношении открывшего стрельбу в Подмосковье мужчины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных