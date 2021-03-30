СМИ сообщили о гибели устроившего стрельбу в Подмосковье мужчины
Устроивший стрельбу по полицейским в поселке под Мытищами мужчина, по предварительным данным, погиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», – говорится в сообщении. О возможной гибели мужчины со ссылкой на источники также сообщили «РИА Новости» и «Интерфакс».
Собеседник «Интерфакса» рассказал, что мужчина перестал отстреливаться и не подает признаков жизни. Огонь охватил почти все здание, пожарные приступили к тушению пожара. Бойцы силовых ведомств покинули место происшествия из-за опасности детонации находящихся в здании боеприпасов и взрывчатки.
По предварительным данным, мужчина открыл сегодня стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Источник ТАСС сообщал, что стрелком является 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета.