Песков рассказал об «очень плохой» демографической ситуации в России
Демографическая ситуация в России находится в «очень плохом» положении, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«В целом наша демографическая ситуация находится сейчас в очень плохом положении», – сказал Песков, отметив, что в стране предпринимаются «весьма и весьма интенсивные меры», направленные на минимизацию влияния демографических ям на демографическую ситуацию.
«Но все-таки демография – это штука очень хитрая. Пока по объективным причинам полностью эту ситуацию выправить не получается. В разных регионах России разная демографическая динамика», – объяснил пресс-секретарь президента.
В октябре прошлого года газета «Известия» сообщила, что в новой версии единого плана по достижению национальных целей до 2030 г., подготовленной правительством, прогноз по убыли населения в России ухудшился: в 2020 г. она составит 352 500 человек, в 2021 г. – 290 000 человек, в то время как в предыдущей версии оценивалась в 2020 г. в 158 000 человек, в 2021 г. – 81 500 человек.
Песков тогда сказал, что ухудшение прогноза происходит из-за совпадения последствий двух «демографических ям» и нехватки пригодных к деторождению женщин. Одной из важнейших задач правительства, по его словам, является минимизация сокращения населения, для чего принимаются все необходимые меры. Положительный эффект от их реализации тормозится внешними факторами, в частности, пандемией коронавируса, добавил он.