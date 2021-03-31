В Кремле оценили заявление о третьей волне коронавируса в России

«Правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет в целом набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза сохраняется», — сказал Песков.