В Кремле оценили заявление о третьей волне коронавируса в России
Коронавирус в России полностью еще не побежден, несмотря на наличие поводов для осторожного оптимизма, угроза сохраняется, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, получает ли Кремль прогнозы по третьей волне коронавируса.
«Правительственный штаб не ослабляет свое внимание к теме коронавируса и сохраняет в целом набор ограничений, несмотря на имеющуюся сейчас позитивную динамику. Все говорят, что это повод для осторожного оптимизма. Естественно, никто не говорит и не может говорить о том, что мы победили коронавирус. Нет, угроза сохраняется», — сказал Песков.
30 марта заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19.
Позже министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно.