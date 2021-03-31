Голикова заявила о возобновлении плановой работы системы здравоохранения

По ее словам, российская медицинская система с зимнего пика 2020/2021 гг. в более чем 270 тыс. коек, занятых коронавирусными больными, перешла к 119 тыс. коек. «Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».