Голикова заявила о возобновлении плановой работы системы здравоохранения
Российская система здравоохранения возвращается к плановой работе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
По ее словам, российская медицинская система с зимнего пика 2020/2021 гг. в более чем 270 тыс. коек, занятых коронавирусными больными, перешла к 119 тыс. коек. «Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».
Оказание плановой медпомощи было приостановлено весной 2020 г. связи с началом пандемии коронавируса. В полном объеме россияне могли получить только экстренную медицинскую помощь, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью пациентам рекомендовали переносить сроки плановых походов в медучреждения.
В июне того же года после снятия карантина в связи с первой волной правительство распорядилось частично возобновить оказание плановой медицинской помощи в больницах, перепрофилированных до этого в ковидные стационары. Распоряжение правительства касалось в первую очередь высокотехнологичной медпомощи.
По данным оперштаба на 31 марта, за последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8275 человек. Это самый низкий показатель с 29 сентября 2020 г., когда инфекцию выявили у 8232 граждан. В целом по стране с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 4 545 095 россиян.