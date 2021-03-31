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Голикова заявила о возобновлении плановой работы системы здравоохранения

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Российская система здравоохранения возвращается к плановой работе, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, российская медицинская система с зимнего пика 2020/2021 гг. в более чем 270 тыс. коек, занятых коронавирусными больными, перешла к 119 тыс. коек. «Я привожу эти цифры только для того, чтобы сказать, что мы возвращаемся к плановой работе системы здравоохранения, а значит, восстанавливаем диспансеризацию и профосмотры», — сказала Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Оказание плановой медпомощи было приостановлено весной 2020 г. связи с началом пандемии коронавируса. В полном объеме россияне могли получить только экстренную медицинскую помощь, а при отсутствии угрозы жизни и здоровью пациентам рекомендовали переносить сроки плановых походов в медучреждения.

В июне того же года после снятия карантина в связи с первой волной правительство распорядилось частично возобновить оказание плановой медицинской помощи в больницах, перепрофилированных до этого в ковидные стационары. Распоряжение правительства касалось в первую очередь высокотехнологичной медпомощи.

По данным оперштаба на 31 марта, за последние сутки в России коронавирус обнаружили у 8275 человек. Это самый низкий показатель с 29 сентября 2020 г., когда инфекцию выявили у 8232 граждан. В целом по стране с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 4 545 095 россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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