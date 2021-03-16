В Минздраве назвали количество граждан под наблюдением на пике пандемии
Порядка 1,2 млн человек находились под медицинским наблюдением на пике заболеваемости коронавирусом в России, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко. В это время в стране развернули до 270 тыс. коек.
«До 270 тыс. коек было в пики развернуто, и под наблюдением находились до 1 млн 250 тыс. человек на пике заболеваемости», — сказал он. Мурашко отметил, что медицинская служба с такими объемами и нагрузкой справлялась.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, пик по количеству выявляемых за день случаев коронавируса в России пришелся на декабрь прошлого года: тогда этот показатель не опускался ниже 26 тыс. человек.
По данным на 14 марта, В России за сутки коронавирус выявили у 9437 человека, скончались 404 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 400 045, а за все время пандемии умерли 92 494 человека. Продолжают лечение более 300 тыс. человек.