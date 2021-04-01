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Эпидемиолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19 в России

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Пандемия коронавируса в России может закончиться к августу, так как у многих людей появится иммунитет к вирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.

Он пояснил, что из-за сезонности коронавируса летом заболеваемость сильно снизится. «Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — отметил Малеев. К осени заболеваемость коронавирусом может снова вырасти, потому что люди будут возвращаться из отпуска и чаще контактировать друг с другом.

По данным оперштаба на 31 марта, в России выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – 8275. Около 4,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, почти 99 тыс. – скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных