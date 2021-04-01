Эпидемиолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Он пояснил, что из-за сезонности коронавируса летом заболеваемость сильно снизится. «Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — отметил Малеев. К осени заболеваемость коронавирусом может снова вырасти, потому что люди будут возвращаться из отпуска и чаще контактировать друг с другом.