Эпидемиолог назвал возможные сроки окончания пандемии COVID-19 в России
Пандемия коронавируса в России может закончиться к августу, так как у многих людей появится иммунитет к вирусу, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на советника директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, академика РАН Виктора Малеева.
Он пояснил, что из-за сезонности коронавируса летом заболеваемость сильно снизится. «Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — отметил Малеев. К осени заболеваемость коронавирусом может снова вырасти, потому что люди будут возвращаться из отпуска и чаще контактировать друг с другом.
По данным оперштаба на 31 марта, в России выявлено 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, за последние сутки – 8275. Около 4,2 млн пациентов выздоровели от коронавируса, почти 99 тыс. – скончались. По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.