ФАС заявила об отсутствии рисков дефицита сахара
ФАС России не видит нарушений в поставках и перебоев с закупкой сахара, сообщает пресс-служба ведомства.
«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара», — говорится в сообщении ФАС. Соглашения, как заявляют в службе по итогам мониторинга, соблюдаются.
«Риски дефицита сахара отсутствуют», — добавили в ведомстве.
30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.
Изначально соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на данные продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно, начали действовать в декабре прошлого года в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.
1 апреля издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что крупные торговые сети около недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. Проблемы с закупками начались после того, как 22 марта правительство объявило, что готово с 1 апреля субсидировать расходы производителей из расчета 5 руб. за 1 кг продукции.