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ФАС заявила об отсутствии рисков дефицита сахара

Ведомости

ФАС России не видит нарушений в поставках и перебоев с закупкой сахара, сообщает пресс-служба ведомства.

«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара», — говорится в сообщении ФАС. Соглашения, как заявляют в службе по итогам мониторинга, соблюдаются.

«Риски дефицита сахара отсутствуют», — добавили в ведомстве.

30 марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым соглашение о стабилизации цен на сахар-песок будет продлено до 1 июня, а на подсолнечное масло — до 1 октября текущего года.

Изначально соглашения, устанавливающие предельную отпускную цену на данные продукты на уровне 36 руб. за кг и 95 руб. за литр, а розничную — 46 руб. за кг и 110 руб. за литр соответственно, начали действовать в декабре прошлого года в связи с годовым подорожанием сахара более чем на 70%, подсолнечного масла — более чем на 23%. Предполагалось, что «заморозка» будет действовать до 1 апреля.

1 апреля издание «Известия» со ссылкой на источники сообщило, что крупные торговые сети около недели не могут закупить сахар у производителей по фиксированной цене. Проблемы с закупками начались после того, как 22 марта правительство объявило, что готово с 1 апреля субсидировать расходы производителей из расчета 5 руб. за 1 кг продукции.

Ранее по теме: «Известия» узнали о проблемах с закупкой сахара у производителей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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