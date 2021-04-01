ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины «ЭпиВакКорона»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», она составит 4210 руб. за пачку с 10 ампулами, следует из решения ведомства.
Ранее ФАС зарегистрировала предельную отпускную цену упаковки вакцины от коронавируса «КовиВак» — 4330 руб. Препарат будет выпускаться в упаковках по 10 ампул.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.