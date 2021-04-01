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ФАС согласовала предельную отпускную цену вакцины «ЭпиВакКорона»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», она составит 4210 руб. за пачку с 10 ампулами, следует из решения ведомства.

Ранее ФАС зарегистрировала предельную отпускную цену упаковки вакцины от коронавируса «КовиВак» — 4330 руб. Препарат будет выпускаться в упаковках по 10 ампул. 

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

Ранее по теме: ФАС зарегистрировала предельную отпускную цену вакцины «КовиВак»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных