Иммунолог не увидел рисков третьей волны коронавируса в России

Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал преждевременным прогноз о начале в России третьей волны коронавируса.