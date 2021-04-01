Иммунолог не увидел рисков третьей волны коронавируса в России
Рисков третьей волны коронавируса в России нет, заявил «РИА Новости» врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, комментируя статистику оперштаба.
«Никаких рисков нет, я думаю, это чисто статистические цифры», — сказал Жемчугов. Он отметил, что вероятность возвращения к режиму самоизоляции и повтора сценария прошлогодней весны также отсутствует. «У нас уже коллективный иммунитет значительный», — объяснил иммунолог.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал преждевременным прогноз о начале в России третьей волны коронавируса.
По данным оперативного штаба на 1 апреля, за сутки в России выявили 9169 новых случаев коронавируса, 10 247 человек выздоровели, 383 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн заражений и свыше 99 тыс. летальных исходов. В январе в России началась массовая вакцинация.