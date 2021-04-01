В Северной Корее из-за пандемии закрылись посольства 12 стран

«Исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — заявили в российской дипмиссии.