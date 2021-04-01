В Северной Корее из-за пандемии закрылись посольства 12 стран
Дипломатические представительства 12 стран в Корейской народно-демократической Республике (КНДР, Северная Корея) прекратили работу из-за строгих ограничений и дефицита необходимых товаров и лекарств, связанных с пандемией коронавируса, сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Из публикации следует, что в Северной Корее закрылись представительства Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии. Кроме того, из КНДР выехали все иностранные сотрудники международных гуманитарных организаций.
«Исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — заявили в российской дипмиссии.
Также из сообщения посольства РФ следует, что в настоящий момент в Северной Корее находятся девять послов и четыре временных поверенных в делах. Число персонала большинства пока открытых посольств сокращено до минимума.
При этом российское посольство Пхеньяна продолжает работу. Там подчеркнули, что работоспособность коллектива сохраняется в полной мере, несмотря на имеющиеся трудности.
КНДР закрыла свои границы в январе прошлого года, чтобы избежать попадания коронавируса в страну.