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В Северной Корее из-за пандемии закрылись посольства 12 стран

Ведомости

Дипломатические представительства 12 стран в Корейской народно-демократической Республике (КНДР, Северная Корея) прекратили работу из-за строгих ограничений и дефицита необходимых товаров и лекарств, связанных с пандемией коронавируса, сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Из публикации следует, что в Северной Корее закрылись представительства Бразилии, Великобритании, Венесуэлы, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии. Кроме того, из КНДР выехали все иностранные сотрудники международных гуманитарных организаций.

«Исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось — всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — заявили в российской дипмиссии.

Также из сообщения посольства РФ следует, что в настоящий момент в Северной Корее находятся девять послов и четыре временных поверенных в делах. Число персонала большинства пока открытых посольств сокращено до минимума.

При этом российское посольство Пхеньяна продолжает работу. Там подчеркнули, что работоспособность коллектива сохраняется в полной мере, несмотря на имеющиеся трудности.

КНДР закрыла свои границы в январе прошлого года, чтобы избежать попадания коронавируса в страну.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали возвращение российских дипломатов из КНДР на дрезине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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