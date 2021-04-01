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Власти Нидерландов разрешат зрителям присутствовать на «Евровидении»

Ведомости

Правительство Нидерландов предварительно разрешило зрителям присутствовать на конкурсе «Евровидение», сообщают организаторы на своем сайте. Конкурс должен состояться в мае в Роттердаме.

«Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае», — говорится в заявлении исполнительного руководителя конкурса Мартина Эстердала.

По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), власти страны рассматривают конкурс как возможность для исследования того, как можно безопасно проводить массовые мероприятия. На всех этапах конкурса одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тыс. зрителей.

Конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno. На «Евровидении-2021» Россию будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных