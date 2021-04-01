Власти Нидерландов разрешат зрителям присутствовать на «Евровидении»

По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), власти страны рассматривают конкурс как возможность для исследования того, как можно безопасно проводить массовые мероприятия. На всех этапах конкурса одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тыс. зрителей.