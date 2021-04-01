Власти Нидерландов разрешат зрителям присутствовать на «Евровидении»
Правительство Нидерландов предварительно разрешило зрителям присутствовать на конкурсе «Евровидение», сообщают организаторы на своем сайте. Конкурс должен состояться в мае в Роттердаме.
«Мы приветствуем данное решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к песенному конкурсу "Евровидение" в мае», — говорится в заявлении исполнительного руководителя конкурса Мартина Эстердала.
По данным Нидерландской вещательной корпорации (NOS), власти страны рассматривают конкурс как возможность для исследования того, как можно безопасно проводить массовые мероприятия. На всех этапах конкурса одновременно смогут присутствовать максимум 3,5 тыс. зрителей.
Конкурс «Евровидение-2020» официально отменили из-за рисков распространения коронавируса. В прошлом году Россию на конкурсе должна была представлять группа Little Big с композицией Uno. На «Евровидении-2021» Россию будет представлять певица Манижа с песней Russian Woman.