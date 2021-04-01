Путин предложил оставить Москалькову в должности омбудсмена еще на пять лет

Москалькова была впервые назначена на эту должность в 2016 г. Сегодня на встрече с президентом она представила доклад об основных итогах своей работы. Главной задачей при этом омбудсмен назвала повышение эффективности использования инструментария, позволяющего гражданам лучше взаимодействовать с органами государственной власти и получать помощь по защите своих прав.