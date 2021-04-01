Путин предложил оставить Москалькову в должности омбудсмена еще на пять лет
Президент России Владимир Путин предложил оставить Татьяну Москалькову в должности уполномоченного по правам человека в России еще на пять лет, сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес в Государственную думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Москалькова была впервые назначена на эту должность в 2016 г. Сегодня на встрече с президентом она представила доклад об основных итогах своей работы. Главной задачей при этом омбудсмен назвала повышение эффективности использования инструментария, позволяющего гражданам лучше взаимодействовать с органами государственной власти и получать помощь по защите своих прав.
В ходе встречи Путин обратил внимание на рост доверия россиян к уполномоченному по правам человека. По его словам, число обращений к этому институту — более 205 тыс. за пять лет — подтверждает подобную положительную тенденцию. Президент также отметил активную деятельность Москальковой во время пандемии коронавируса и вклад уполномоченного в защиту прав россиян за рубежом.