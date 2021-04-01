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Путин предложил оставить Москалькову в должности омбудсмена еще на пять лет

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил оставить Татьяну Москалькову в должности уполномоченного по правам человека в России еще на пять лет, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин в соответствии с пунктом 1 статьи 7 федерального конституционного закона «Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» внес в Государственную думу кандидатуру Татьяны Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Москалькова была впервые назначена на эту должность в 2016 г. Сегодня на встрече с президентом она представила доклад об основных итогах своей работы. Главной задачей при этом омбудсмен назвала повышение эффективности использования инструментария, позволяющего гражданам лучше взаимодействовать с органами государственной власти и получать помощь по защите своих прав.

В ходе встречи Путин обратил внимание на рост доверия россиян к уполномоченному по правам человека. По его словам, число обращений к этому институту — более 205 тыс. за пять лет — подтверждает подобную положительную тенденцию. Президент также отметил активную деятельность Москальковой во время пандемии коронавируса и вклад уполномоченного в защиту прав россиян за рубежом.

Ранее по теме: Москалькова заявила об отсутствии необходимости в суде по правам человека в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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