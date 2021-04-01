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СК рассказал о найденном в доме стрелка из Мытищ арсенале оружия

Ведомости

После спецоперации в доме погибшего в перестрелке 61-летнего Владимира Барданова под Мытищами изъяли 29 автоматов, более 100 тыс. патронов, 4 пистолета и шашку с запалом, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Подмосковью.

«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты»,- говорится в сообщении ведомства. Марки оружия не уточняются.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала Барданова. Там видны среди золы, оставшейся после пожара, обугленные и частично разрушившиеся автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы западного образца и коробки с патронами в помещении, куда огонь пожара не дошел.

Согласно источнику «Интерфакса», пенсионер легально владел охотничьими карабинами МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничьим ружьем МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом, а также травматическим пистолетом Grand Power T10.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ему также удалось ранить одного спецназовца. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. В ходе спецоперации стрелок погиб.

Ранее по теме: СК показал изнутри полусгоревший дом стрелка из Мытищ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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