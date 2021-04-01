СК рассказал о найденном в доме стрелка из Мытищ арсенале оружия
После спецоперации в доме погибшего в перестрелке 61-летнего Владимира Барданова под Мытищами изъяли 29 автоматов, более 100 тыс. патронов, 4 пистолета и шашку с запалом, сообщает управление Следственного комитета (СК) по Подмосковью.
«К настоящему времени изъято 29 единиц автоматического оружия, 4 пистолета, более 100 тысяч патронов, подсчет которых еще не окончен, а также 1 шашка с залпом, 2 гранаты страйкбольные, 1 муляж гранаты»,- говорится в сообщении ведомства. Марки оружия не уточняются.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала Барданова. Там видны среди золы, оставшейся после пожара, обугленные и частично разрушившиеся автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы западного образца и коробки с патронами в помещении, куда огонь пожара не дошел.
Согласно источнику «Интерфакса», пенсионер легально владел охотничьими карабинами МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничьим ружьем МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом, а также травматическим пистолетом Grand Power T10.
По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ему также удалось ранить одного спецназовца. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. В ходе спецоперации стрелок погиб.