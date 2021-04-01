СК рассказал о найденном в доме стрелка из Мытищ арсенале оружия

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ему также удалось ранить одного спецназовца. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. В ходе спецоперации стрелок погиб.