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СК показал изнутри полусгоревший дом стрелка из Мытищ

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) опубликовал на YouTube кадры из коттеджа в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался устроивший перестрелку с полицейскими Владимир Барданов.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают проводить осмотр места происшествия, а именно помещений двух домов, расположенных на земельном участке в поселке Вешки г.о. Мытищи. Изымается оружие, следы преступлений, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», – говорится в описании к видео.

Вчера ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о гибели стрелка. Сегодня главное следственное управление СКР по Московской области сообщило, что при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки.

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении им оружия. Источник ТАСС сообщал, что стрелком является 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. Стрелок, предположительно, погиб в пожаре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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