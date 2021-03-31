СК показал изнутри полусгоревший дом стрелка из Мытищ
Следственный комитет России (СКР) опубликовал на YouTube кадры из коттеджа в подмосковных Мытищах, в котором забаррикадировался устроивший перестрелку с полицейскими Владимир Барданов.
«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области продолжают проводить осмотр места происшествия, а именно помещений двух домов, расположенных на земельном участке в поселке Вешки г.о. Мытищи. Изымается оружие, следы преступлений, а также иные предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела», – говорится в описании к видео.
Вчера ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщили о гибели стрелка. Сегодня главное следственное управление СКР по Московской области сообщило, что при разборе завалов на третьем этаже дома были обнаружены человеческие останки.
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении им оружия. Источник ТАСС сообщал, что стрелком является 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. Стрелок, предположительно, погиб в пожаре.