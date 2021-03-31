СК показал изнутри полусгоревший дом стрелка из Мытищ

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении им оружия. Источник ТАСС сообщал, что стрелком является 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета. Стрелок, предположительно, погиб в пожаре.