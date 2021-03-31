Хинштейн опубликовал фото арсенала стрелка из Мытищ
Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала, который обнаружили дома у 61-летнего Владимира Барданова в поселке Вешки рядом с подмосковными Мытищами. Там он накануне почти восемь часов отстреливался от нескольких отрядов спецназа Росгвардии.
Как видно на фотографиях, выложенных Хинштейном в своем Telegram с подписью «Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек», у Барданова имелось большое количество боеприпасов — магазины для автоматического оружия, в частности, автоматов и пулеметов, пистолетов, а также гранаты и, возможно, взрывчатка, причем место их хранения не затронуто огнем.
На других фото среди золы, оставшейся после пожара, также запечатлены обугленные и частично разрушившиеся автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы западного образца. Саму операцию спецназа Хинштейн назвал «блестящей».
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пенсионер легально владел охотничими карабинами МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничьим ружьём МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом, а также травматическим пистолетом Grand Power T10.
По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Стрелком оказался 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ему также удалось ранить одного спецназовца. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета.
Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что стрелок сам поджег свой дом. По последним данным, Барданов погиб.