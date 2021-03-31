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Хинштейн опубликовал фото арсенала стрелка из Мытищ

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Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фото арсенала, который обнаружили дома у 61-летнего Владимира Барданова в поселке Вешки рядом с подмосковными Мытищами. Там он накануне почти восемь часов отстреливался от нескольких отрядов спецназа Росгвардии.

Как видно на фотографиях, выложенных Хинштейном в своем Telegram с подписью «Арсенал «скромного пенсионера» из Вешек», у Барданова имелось большое количество боеприпасов — магазины для автоматического оружия, в частности, автоматов и пулеметов, пистолетов, а также гранаты и, возможно, взрывчатка, причем место их хранения не затронуто огнем.

На других фото среди золы, оставшейся после пожара, также запечатлены обугленные и частично разрушившиеся автоматы Калашникова и пистолеты-пулеметы западного образца. Саму операцию спецназа Хинштейн назвал «блестящей».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пенсионер легально владел охотничими карабинами МА-136, Anschutz и Blaser Р93, охотничьим ружьём МЦ-109, охотничьей винтовкой с нарезным стволом, а также травматическим пистолетом Grand Power T10.

По предварительным данным, мужчина открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ и МВД после того, как они пришли в частный дом для проверки информации о незаконном хранении оружия хозяином дома. Стрелком оказался 61-летний житель Москвы Владимир Барданов. Пенсионер забаррикадировался в доме, кроме стрельбы из огнестрельного оружия он использовал гранаты. Ему также удалось ранить одного спецназовца. Пожар в доме начался после того, как сотрудники силовых структур начали стрелять по нему из гранатомета.

Позже «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщил, что стрелок сам поджег свой дом. По последним данным, Барданов погиб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных