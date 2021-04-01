Верховный суд отказался отменять масочный режим в России

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. 18 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в стране пока нельзя.