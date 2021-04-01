Верховный суд отказался отменять масочный режим в России
Верховный суд отклонил коллективный иск почти 1,5 тыс. человек к Роспотребнадзору об отмене в России обязательного масочного режима, сообщают «РИА Новости».
«В удовлетворении исковых требований отказать», — постановила судья Анна Назарова. Представитель истцов Александр Саверский отметил, что маски наносят вред здоровью людей с астмой, когнитивными нарушениями и перенесших хирургическое вмешательство на лице. «Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности», — подчеркнул юрист.
Представитель Роспотребнадзора назвала доказательства истцов субъективными и напомнила, что норма об обязательном ношении масок издана в рамках полномочий главного санитарного врача и не нарушает прав граждан. Ее мнение поддержала представитель Генпрокуратуры.
Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим в России 28 октября прошлого года на фоне роста заболеваемости граждан COVID-19. Людей обязали носить маски в местах массового пребывания, в транспорте, в лифтах и на парковках. 18 марта руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отменить масочный режим в стране пока нельзя.