Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения

«Сегодня в основном доступна вакцина «Спутник». Также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак»», — сказал Мурашко. Он отметил, что все три препарата могут использоваться для вакцинации. «Если какие-то ограничения индивидуальные могут быть, то это скажет врач перед непосредственно проведением вакцинации», — объяснил министр.