Вакцина «ЭпиВакКорона» начала поступать в медицинские учреждения
Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор», начала поступать в медицинские учреждения на текущей неделе, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 24».
«Сегодня в основном доступна вакцина «Спутник». Также начала поступать на этой неделе «ЭпиВакКорона». Мы ожидаем сейчас выхода в гражданский оборот уже для использования «КовиВак»», — сказал Мурашко. Он отметил, что все три препарата могут использоваться для вакцинации. «Если какие-то ограничения индивидуальные могут быть, то это скажет врач перед непосредственно проведением вакцинации», — объяснил министр.
«Спутник V» и «ЭпиВакКорону» можно использовать для вакцинации людей в возрасте от 18 лет и старше, «КовиВак» пока одобрена для людей в возрасте от 18 до 60 лет. Возможность ее использования для лиц старше 60 лет пока изучается, добавил Мурашко.
Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», она составит 4210 руб. за пачку с 10 ампулами.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.