Швейцарский Энгадин вместо Красноярска примет ЧМ по фристайлу-2025

17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Это произошло после того, как WADA подало иск против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.