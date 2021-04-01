Швейцарский Энгадин вместо Красноярска примет ЧМ по фристайлу-2025
Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) решил, что чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2025 г. пройдет в швейцарском Энгадине, сообщается на сайте FIS.
«Совет FIS единогласно назначил регион Энгадин (SUI) местом проведения чемпионата мира по фристайлу, сноуборду 2025 г.», — говорится в сообщении.
Энгадин подал заявку после того, как стало известно, что Красноярск не сможет принять чемпионат мира 2025 года по сноуборду и фристайлу из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Это произошло после того, как WADA подало иск против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.