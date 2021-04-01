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Швейцарский Энгадин вместо Красноярска примет ЧМ по фристайлу-2025

Ведомости

Совет Международной федерации лыжного спорта (FIS) решил, что чемпионат мира по фристайлу и сноуборду 2025 г. пройдет в швейцарском Энгадине, сообщается на сайте FIS.

«Совет FIS единогласно назначил регион Энгадин (SUI) местом проведения чемпионата мира по фристайлу, сноуборду 2025 г.», — говорится в сообщении.

Энгадин подал заявку после того, как стало известно, что Красноярск не сможет принять чемпионат мира 2025 года по сноуборду и фристайлу из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г. Это произошло после того, как WADA подало иск против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции.

Ранее по теме: Красноярск не сможет принять ЧМ-2025 по сноуборду из-за решения CAS

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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