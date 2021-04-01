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Ликсутов попросил прокурора Москвы взять на контроль ДТП на Садовом кольце

Ведомости

Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов попросил прокурора Москвы взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре в Москве под личный контроль, сообщила пресс-служба департамента.

«В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, у предполагаемого виновного в ДТП на Новинском больше 566 нарушений. Среди нарушений за этот год — 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час, 23 — на 80 км/час.

В Дептрансе также рассказали, что штрафы за нарушения не выписаны, так как автомобиль в январе был снят с учета. Поэтому Ликсутов в письме прокурору также попросил его о проверке на предмет наличия умышленных действий по снятию автомобиля с учета.

Ранее на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате пострадал водитель Volkswagen, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В пресс-службе полиции агентству рассказали, что Биль не является собственником автомобиля Audi, на котором о попал в аварию.

Ранее по теме: Пострадавшая в ДТП на Садовом кольце оказалась консультантом Госдумы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных