Ликсутов попросил прокурора Москвы взять на контроль ДТП на Садовом кольце
Глава Дептранса Москвы Максим Ликсутов попросил прокурора Москвы взять расследование дела об аварии на Новинском бульваре в Москве под личный контроль, сообщила пресс-служба департамента.
«В письме были изложены все материалы, касающиеся нарушений правил дорожного движения, совершенные автомобилем Audi, в том числе превышения скорости более чем на 100 км/ч», — говорится в сообщении.
По данным Дептранса, у предполагаемого виновного в ДТП на Новинском больше 566 нарушений. Среди нарушений за этот год — 245 превышений скорости на 20-40 км/час, 104 — на 40-60 км/час, 48 — на 60-80 км/час, 23 — на 80 км/час.
В Дептрансе также рассказали, что штрафы за нарушения не выписаны, так как автомобиль в январе был снят с учета. Поэтому Ликсутов в письме прокурору также попросил его о проверке на предмет наличия умышленных действий по снятию автомобиля с учета.
Ранее на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате пострадал водитель Volkswagen, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В пресс-службе полиции агентству рассказали, что Биль не является собственником автомобиля Audi, на котором о попал в аварию.