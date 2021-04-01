Ликсутов попросил прокурора Москвы взять на контроль ДТП на Садовом кольце

Ранее на Смоленской площади в центре Москвы столкнулись пять автомобилей. В результате пострадал водитель Volkswagen, она находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за рулем выехавшего на встречную полосу автомобиля находился Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В пресс-службе полиции агентству рассказали, что Биль не является собственником автомобиля Audi, на котором о попал в аварию.