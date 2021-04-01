Минтруд спрогнозировал переход на «удаленку» каждого десятого работника
Примерно 10% трудоустроенных россиян останутся работать в дистанционном режиме в долгосрочной перспективе, сообщила пресс-служба министерства труда.
«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.
На данный момент удаленно в России работают порядка 3 млн человек, добавили в Минтруде. Тогда как до пандемии коронавируса таковых было 30 тыс.
Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску работы hh.ru и компанией WeWork, показал, что 73% россиян считают оптимальным комбинированный режим работы, когда два или три раза в неделю они посещают офис, а остальное время находятся дома. При этом почти половина респондентов, говоря о минусах «удаленки», призналась в нехватке общения и совместной работы с коллегами.
С 1 января в России вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку.