Минтруд спрогнозировал переход на «удаленку» каждого десятого работника

Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску работы hh.ru и компанией WeWork, показал, что 73% россиян считают оптимальным комбинированный режим работы, когда два или три раза в неделю они посещают офис, а остальное время находятся дома. При этом почти половина респондентов, говоря о минусах «удаленки», призналась в нехватке общения и совместной работы с коллегами.