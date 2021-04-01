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Минтруд спрогнозировал переход на «удаленку» каждого десятого работника

Ведомости

Примерно 10% трудоустроенных россиян останутся работать в дистанционном режиме в долгосрочной перспективе, сообщила пресс-служба министерства труда.

«Говоря о перспективах развития дистанционной занятости в России, по нашим прогнозам, в долгосрочной перспективе до 10% работающих россиян будут трудиться удаленно. В численном выражении это порядка 5,5 млн работников», — рассказали в ведомстве агентству ТАСС.

На данный момент удаленно в России работают порядка 3 млн человек, добавили в Минтруде. Тогда как до пандемии коронавируса таковых было 30 тыс.

Ранее опрос, проведенный сервисом по поиску работы hh.ru и компанией WeWork, показал, что 73% россиян считают оптимальным комбинированный режим работы, когда два или три раза в неделю они посещают офис, а остальное время находятся дома. При этом почти половина респондентов, говоря о минусах «удаленки», призналась в нехватке общения и совместной работы с коллегами.

С 1 января в России вступил в силу закон об удаленной работе. Документ прописывает возможность указывать в трудовом договоре опцию работать дистанционно на постоянной или временной основе (до полугода), а также периодическую удаленку.

Ранее по теме: Россияне назвали отрицательные стороны удаленной работы

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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