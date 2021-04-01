Джонсон назвал примерный срок начала третьей волны пандемии в Великобритании

«Я боюсь, вы видите, что происходит во Франции. Это на самом деле очень и очень грустно. Когда ситуация ухудшается во Франции, спустя две или три недели это же происходит и у нас», — сказал Джонсон. Ранее во Франции в связи с началом третьей волны заболеваемости был введен очередной жесткий трехнедельный карантин.