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Джонсон назвал примерный срок начала третьей волны пандемии в Великобритании

Ведомости

Третья волна пандемии коронавируса может начаться в Великобритании через две-три недели, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.

«Я боюсь, вы видите, что происходит во Франции. Это на самом деле очень и очень грустно. Когда ситуация ухудшается во Франции, спустя две или три недели это же происходит и у нас», — сказал Джонсон. Ранее во Франции в связи с началом третьей волны заболеваемости был введен очередной жесткий трехнедельный карантин.

По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания 1 апреля находилась на шестом месте по общему числу выявленных случаев коронавируса (4 359 985). Жертвами инфекции стали 127 006 британцев.

По данным Минздрава страны, 1 апреля в Великобритании было выявлено 4 479 новых случаев коронавируса, умер 51 зараженный. Прирост инфицированных за последнюю неделю снизился на 16,7%, умерших — на 38,5%. К настоящему моменту вакцинировано более  4,5 млн британцев, а первую дозу вакцины получили более 31,1 млн жителей страны.

Ранее по теме: Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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