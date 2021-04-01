Джонсон назвал примерный срок начала третьей волны пандемии в Великобритании
Третья волна пандемии коронавируса может начаться в Великобритании через две-три недели, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает Reuters.
«Я боюсь, вы видите, что происходит во Франции. Это на самом деле очень и очень грустно. Когда ситуация ухудшается во Франции, спустя две или три недели это же происходит и у нас», — сказал Джонсон. Ранее во Франции в связи с началом третьей волны заболеваемости был введен очередной жесткий трехнедельный карантин.
По данным университета Джонса Хопкинса, Великобритания 1 апреля находилась на шестом месте по общему числу выявленных случаев коронавируса (4 359 985). Жертвами инфекции стали 127 006 британцев.
По данным Минздрава страны, 1 апреля в Великобритании было выявлено 4 479 новых случаев коронавируса, умер 51 зараженный. Прирост инфицированных за последнюю неделю снизился на 16,7%, умерших — на 38,5%. К настоящему моменту вакцинировано более 4,5 млн британцев, а первую дозу вакцины получили более 31,1 млн жителей страны.