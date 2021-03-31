Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 3 апреля на все регионы страны распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, пишет Le Monde.
По всей республике будет введен комендантский час в 19:00, все сотрудники перейдут на удаленную работу, а также на три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.
Макрон также объявил о «дополнительном подкреплении» в отделениях интенсивной терапии, чтобы справиться с наплывом тяжелых пациентов с COVID-19. В ближайшие дни количество коек должно увеличиться до 10 тыс., сейчас таких 7 665.
Как пишет издание, сейчас в отделениях реанимации проходят лечение более 5 тыс. человек, и их количество, превышающее уровень «второй волны» пандемии, продолжает расти. На фоне этого французские врачи и сотрудники больниц предупредили о риске «сортировки» пациентов.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран назвал сценарий «сортировки» пациентов невозможным. «Мы не позволим больницам переполниться, мы не позволим врачам сортировать больных», — цитирует издание Верана.
Пандемия унесла жизни более 95 тыс. человек во Франции, и с середины марта в стране регулярно регистрируется более 30 тыс. случаев заражения в день.