Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Макрон объявил о введении всеобщего локдауна во Франции

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с 3 апреля на все регионы страны распространяются карантинные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах, пишет Le Monde. 

По всей республике будет введен комендантский час в 19:00, все сотрудники перейдут на удаленную работу, а также на три недели будут закрыты детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один день в неделю.

Макрон также объявил о «дополнительном подкреплении» в отделениях интенсивной терапии, чтобы справиться с наплывом тяжелых пациентов с COVID-19. В ближайшие дни количество коек должно увеличиться до 10 тыс., сейчас таких 7 665. 

Как пишет издание, сейчас в отделениях реанимации проходят лечение более 5 тыс. человек, и их количество, превышающее уровень «второй волны» пандемии, продолжает расти. На фоне этого французские врачи и сотрудники больниц предупредили о риске «сортировки» пациентов. 

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран назвал сценарий «сортировки» пациентов невозможным. «Мы не позволим больницам переполниться, мы не позволим врачам сортировать больных», — цитирует издание Верана.

Пандемия унесла жизни более 95 тыс. человек во Франции, и с середины марта в стране регулярно регистрируется более 30 тыс. случаев заражения в день.

Ранее по теме: СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу российской вакцины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных