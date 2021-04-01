Москалькова предложила установить правовой статус блогеров
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила установить правовой статус блогеров и внести соответствующие изменения в законодательство. По ее мнению, на блогеров должны распространяться те же гарантии, что предусмотрены законом для представителей зарегистрированных СМИ. Об этом говорится в итоговом докладе деятельности правового омбудсмена за прошлый год.
«В действующей системе правового регулирования отсутствуют специальные нормы о правовом положении блогеров, на них не распространяются гарантии, предусмотренные для представителей СМИ. В этой связи представляются целесообразными соответствующие изменения в законодательство», — отмечается в докладе, который опубликован на сайте правового омбудсмена.
Москалькова отметила, что в последнее время аудитория новых электронных СМИ, Youtube- каналов, блогеров — существенно расширилась. «Они стали играть большую роль в освещении широкого спектра событий и мероприятий», — подчеркивается в докладе.
Она также отметила, что цифровые технологии имеют «огромный потенциал для повышения уровня гарантий защиты прав человека и гражданина».
Сегодня президент России Владимир Путин предложил переназначить Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Эту должность она занимает с 2016 г., когда Госдума избрала ее тайным голосованием по предложению фракции «Справедливой России». В апреле срок ее полномочий истекает.