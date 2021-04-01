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Москалькова предложила установить правовой статус блогеров

Ведомости

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила установить правовой статус блогеров и внести соответствующие изменения в законодательство. По ее мнению, на блогеров должны распространяться те же гарантии, что предусмотрены законом для представителей зарегистрированных СМИ. Об этом говорится в итоговом докладе деятельности правового омбудсмена за прошлый год. 

«В действующей системе правового регулирования отсутствуют специальные нормы о правовом положении блогеров, на них не распространяются гарантии, предусмотренные для представителей СМИ. В этой связи представляются целесообразными соответствующие изменения в законодательство», — отмечается в докладе, который опубликован на сайте правового омбудсмена. 

Москалькова отметила, что в последнее время аудитория новых электронных СМИ, Youtube- каналов, блогеров — существенно расширилась. «Они стали играть большую роль в освещении широкого спектра событий и мероприятий», — подчеркивается в докладе. 

Она также отметила, что цифровые технологии имеют «огромный потенциал для повышения уровня гарантий защиты прав человека и гражданина». 

Сегодня президент России Владимир Путин предложил переназначить Москалькову на пост уполномоченного по правам человека в России. Эту должность она занимает с 2016 г., когда Госдума избрала ее тайным голосованием по предложению фракции «Справедливой России». В апреле срок ее полномочий истекает. 

Ранее по теме: Путин предложил оставить Москалькову в должности омбудсмена еще на пять лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных