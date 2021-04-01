Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила установить правовой статус блогеров и внести соответствующие изменения в законодательство. По ее мнению, на блогеров должны распространяться те же гарантии, что предусмотрены законом для представителей зарегистрированных СМИ. Об этом говорится в итоговом докладе деятельности правового омбудсмена за прошлый год.