Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам

Он указал, что эти 10 млн доз предназначены для того, чтобы в этих 20 странах начали прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 г. По его словам, призыв был услышан, но обещаний дано не было.