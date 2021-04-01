Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус повторно призвал мировое сообщество выделить 10 млн доз вакцин от коронавируса для 20 нуждающихся стран, которые еще не начали прививочную кампанию. Об этом он заявил на брифинге в Женеве.
«На прошлой неделе я обратился со срочной просьбой к странам, у которых есть вакцины против COVID-19, включенные в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования, немедленно поделиться 10 млн доз с COVAX», — цитирует ТАСС гендиректора ВОЗ.
Он указал, что эти 10 млн доз предназначены для того, чтобы в этих 20 странах начали прививать медицинских работников и пожилых людей до 10 апреля, когда истекут первые 100 дней 2021 г. По его словам, призыв был услышан, но обещаний дано не было.
В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций ранее подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.