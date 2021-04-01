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Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» будет бессрочным

Ведомости

Приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволяет въезжать на территорию России при наличии отрицательного теста на коронавирус, теперь будет доступно и для граждан Киргизии. А применение приложения станет бессрочным, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что слова «с 1 февраля по 1 апреля 2021 года (включительно) из Республики Армения и Республики Белоруссия» заменяются словами «из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики».

С использованием приложения в Россию могут въезжать граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее упрощенный порядок был предусмотрен только для граждан Армении и Белоруссии.

Ранее по теме: Правительство продлило срок въезда в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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