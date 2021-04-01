Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» будет бессрочным

Приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволяет въезжать на территорию России при наличии отрицательного теста на коронавирус, теперь будет доступно и для граждан Киргизии. А применение приложения станет бессрочным, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.