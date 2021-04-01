Въезд в Россию по приложению «Путешествую без COVID-19» будет бессрочным
Приложение «Путешествую без COVID-19», которое позволяет въезжать на территорию России при наличии отрицательного теста на коронавирус, теперь будет доступно и для граждан Киргизии. А применение приложения станет бессрочным, следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что слова «с 1 февраля по 1 апреля 2021 года (включительно) из Республики Армения и Республики Белоруссия» заменяются словами «из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики».
С использованием приложения в Россию могут въезжать граждане государств, входящих в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Ранее упрощенный порядок был предусмотрен только для граждан Армении и Белоруссии.