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Полиция планирует провести обыск у блогера Била по делу о массовом ДТП

Ведомости

Полиция приняла решение о проведении обыска в квартире блогера Эдварда Била, задержанного по уголовному делу о массовом ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

«Полиция решила провести в московской квартире моего подзащитного обыски, которые начнутся с минуты на минуту», — сказал защитник.

По словам адвоката, блогер находится в шоке и не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП. Адвокат добавил, что его подзащитный мог получить травму в результате аварии, так как он жалуется на сильные боли в спине.

После аварии на Смоленской площади с участием пяти машин ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). МВД не раскрывает имя подозреваемого. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, им является Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Она находится в реанимации.

Ранее по теме: МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием 5 машин на Садовом кольце

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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