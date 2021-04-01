Полиция планирует провести обыск у блогера Била по делу о массовом ДТП
Полиция приняла решение о проведении обыска в квартире блогера Эдварда Била, задержанного по уголовному делу о массовом ДТП на Смоленской площади в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
«Полиция решила провести в московской квартире моего подзащитного обыски, которые начнутся с минуты на минуту», — сказал защитник.
По словам адвоката, блогер находится в шоке и не может сформулировать свою позицию о виновности или невиновности в ДТП. Адвокат добавил, что его подзащитный мог получить травму в результате аварии, так как он жалуется на сильные боли в спине.
После аварии на Смоленской площади с участием пяти машин ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). МВД не раскрывает имя подозреваемого. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, им является Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Она находится в реанимации.