Полиция планирует провести обыск у блогера Била по делу о массовом ДТП

После аварии на Смоленской площади с участием пяти машин ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). МВД не раскрывает имя подозреваемого. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, им является Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль). В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Она находится в реанимации.