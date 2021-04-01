МВД возбудило уголовное дело после ДТП с участием 5 машин на Садовом кольце
Главное управление министерства внутренних дел (МВД) Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после аварии на Смоленской площади с участием пяти машин.
«По факту дорожно-транспортного происшествия главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения», — сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что максимальное наказание по указанной статье составляет два года лишения свободы.
Имя подозреваемого не раскрывается. По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, им является Youtube-блогер и пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль).
Как уточнили в МВД, авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.
В результате серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen. Сейчас она находится в реанимации. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пострадавшей является консультант Государственной думы Мария Артемова.
В Telegram-канале департамента транспорта Москвы заявили, что машина, из-за которой случилось ДТП, с января текущего года более 400 раз нарушила скоростной режим. При этом штрафы выписаны не были, поскольку автомобиль был снят с учета и ездил по подложным номерам.