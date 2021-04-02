В Благовещенске врачи провели операцию во время пожара в кардиоцентре
Врачи кардиоцентра Амурской медицинской академии в Благовещенске во время пожара на крыше успешно прооперировали пациента и вместе с ним покинули здание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на медучреждение
«Операция проводилась на открытом сердце. Остановить ее было нельзя. Она прошла успешно. Пациент и операционная бригада после завершения операции были эвакуированы», — сообщили агентству в кардиоцентре. В Минздраве Амурской области подтвердили, что один из пациентов медучреждения был перевезен реанимационной бригадой сразу же после операции.
Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в Instagram, что намерен наградить медиков, проводивших операцию во время пожара в кардиохирургическом центре. Он опубликовал имена участвовавших в операции врачей и санитаров и поручил подготовить для них наградные листы.
Крыша двухэтажного здания лечебного учреждения загорелась днем 2 апреля. По данным управления МЧС по Амурской области, в момент пожара из здания эвакуировали 120 человек. Одна бригада медиков из восьми человек осталась на месте, чтобы завершить операцию, которая в это время проводилась на первом этаже клиники. У пациента уже была вскрыта грудная клетка и остановить хирургическое вмешательство не было возможности. Еще две операции пришлось остановить.