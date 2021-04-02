В Благовещенске врачи провели операцию во время пожара в кардиоцентре

Крыша двухэтажного здания лечебного учреждения загорелась днем 2 апреля. По данным управления МЧС по Амурской области, в момент пожара из здания эвакуировали 120 человек. Одна бригада медиков из восьми человек осталась на месте, чтобы завершить операцию, которая в это время проводилась на первом этаже клиники. У пациента уже была вскрыта грудная клетка и остановить хирургическое вмешательство не было возможности. Еще две операции пришлось остановить.