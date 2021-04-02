Кремль отказался от предложения Мединского подумать о судьбе «великорусских земель»
Вопрос о том, как часть некогда российских земель оказалась в составе других государств, относится к «научным изысканиям» и не стоит на повестке администрации президента, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Подобным образом он прокомментировал заявление помощника президента Владимира Мединского, который, выступая в Совете Федерации 30 марта, дал «домашнее задание» подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии». Обзор заседания был опубликован в газете «Коммерсантъ».
«Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).
Мединский с 2012 по 2020 г. возглавлял министерство культуры России. После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева в январе прошлого года занял пост помощника президента страны. Мединский написал несколько книг на исторические темы. 27 марта этого года Минпросвещения одобрило учебные пособия под его редакцией.
В октябре 2017 г. экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. Критики утверждали, что работа не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету. Однако позже президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.