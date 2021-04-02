Кремль отказался от предложения Мединского подумать о судьбе «великорусских земель»

В октябре 2017 г. экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. Критики утверждали, что работа не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету. Однако позже президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.