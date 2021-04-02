Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Кремль отказался от предложения Мединского подумать о судьбе «великорусских земель»

Ведомости

Вопрос о том, как часть некогда российских земель оказалась в составе других государств, относится к «научным изысканиям» и не стоит на повестке администрации президента, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Подобным образом он прокомментировал заявление помощника президента Владимира Мединского, который, выступая в Совете Федерации 30 марта, дал «домашнее задание» подумать, «как так получилось, что великоросские земли оказались на территории Украины, Казахстана и даже Белоруссии». Обзор заседания был опубликован в газете «Коммерсантъ».

«Нет, на повестке дня нет такого вопроса. Это такие научные изыскания, это не имеет отношения к повестке дня в администрации президента», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Мединский с 2012 по 2020 г. возглавлял министерство культуры России. После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева в январе прошлого года занял пост помощника президента страны. Мединский написал несколько книг на исторические темы. 27 марта этого года Минпросвещения одобрило учебные пособия под его редакцией.

В октябре 2017 г. экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) изучил диссертацию Мединского на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV – XVII вв.» и рекомендовал лишить его ученой степени. Критики утверждали, что работа не имеет научной ценности, содержит методические и методологические ошибки и по характеру приближается к пропагандистскому памфлету. Однако позже президиум ВАК пересмотрел решение предыдущей инстанции и выступил за сохранение Мединскому степени доктора исторических наук.

Ранее по теме: Васильева подписала приказ о сохранении ученой степени Мединскому

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных