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Новая партия «Авангардов» поступит в вооруженные силы в 2021 году

Ведомости

Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году, сообщил гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.

«Будет поставлен еще», — цитирует «РИА Новости» Леонова.

Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться, передает ТАСС. Оценивая ракетный комплекс «Авангарда», гендиректор НПО отметил, что с точки зрения скорости «некуда уже перейти», при этом можно совершенствовать параметры системы наведения, системы преодоления ПРО и др.

Ранее командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что к 2024 г. на вооружении у РВСН будут состоять только современные ракетные комплексы.

Ранее по теме: В России полностью заменят советские ракетные комплексы к 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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