Новая партия «Авангардов» поступит в вооруженные силы в 2021 году
Новая партия гиперзвукового ракетного комплекса с управляемым блоком «Авангард» поступит в российские войска в этом году, сообщил гендиректор, генконструктор НПО машиностроения Александр Леонов в кулуарах Академических чтений по космонавтике.
«Будет поставлен еще», — цитирует «РИА Новости» Леонова.
Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться, передает ТАСС. Оценивая ракетный комплекс «Авангарда», гендиректор НПО отметил, что с точки зрения скорости «некуда уже перейти», при этом можно совершенствовать параметры системы наведения, системы преодоления ПРО и др.
Ранее командующий Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что к 2024 г. на вооружении у РВСН будут состоять только современные ракетные комплексы.