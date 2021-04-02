Новая партия «Авангардов» поступит в вооруженные силы в 2021 году

Он также рассказал, что гиперзвуковые технологии будут использованы в новых системах вооружений. Среди тех, что на слуху, по словам Леонова, «Кинжалы», «Авангарды», «Цирконы», а дальше целая цепочка систем, которые будут развиваться, передает ТАСС. Оценивая ракетный комплекс «Авангарда», гендиректор НПО отметил, что с точки зрения скорости «некуда уже перейти», при этом можно совершенствовать параметры системы наведения, системы преодоления ПРО и др.