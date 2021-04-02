«Скопинского маньяка» признали виновным в нарушении административного надзора

В 2000 году Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.