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«Скопинского маньяка» признали виновным в нарушении административного надзора

Ведомости

Так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.

«Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»)», — передает агентство, отмечая, что эта статья влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 руб. либо административный арест на срок до 15 суток.

В 2000 году Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.

После выхода из тюрьмы журналистка Ксения Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта. В программе дала комментарий и бывшая пленница Мохова Екатерина Мартынова, после чего сообщалось, что она написала заявление в Следственный комитет, попросив ограничить публичные выступления и активность Мохова в соцсетях.

Ранее по теме: Пострадавшая по делу «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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