«Скопинского маньяка» признали виновным в нарушении административного надзора
Так называемого скопинского маньяка Виктора Мохова признали виновным в нарушении административного надзора, сообщает ТАСС со ссылкой на данные судебного делопроизводства участка №31 судебного района Скопинского районного суда Рязанской области.
«Мохов признан виновным по статье 19.24 ч. 1 КоАП РФ («Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре»)», — передает агентство, отмечая, что эта статья влечет наложение административного штрафа в размере от 1000 до 1500 руб. либо административный арест на срок до 15 суток.
В 2000 году Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу. Он провел в тюрьме 16 лет 10 месяцев, а теперь в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. В течение этого срока он не сможет без разрешения покидать пределы Скопинского района Рязанской области, посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 22:00.
После выхода из тюрьмы журналистка Ксения Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта. В программе дала комментарий и бывшая пленница Мохова Екатерина Мартынова, после чего сообщалось, что она написала заявление в Следственный комитет, попросив ограничить публичные выступления и активность Мохова в соцсетях.