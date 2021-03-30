Пострадавшая по делу «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК
Бывшая пленница так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова написала заявление в Следственный комитет, попросив ограничить публичные выступления и активность Мохова в соцсетях, сообщает ТАСС.
«Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях», — цитирует агентство собеседницу. По ее словам, Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».
«Сейчас получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — добавила Мартынова.
Заявление на госзащиту Мартыновой посоветовал написать руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин. «В заявлении [поданном в СК] есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты», — пояснила Мартынова.
Ранее журналистка Ксения Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет, одной из которых была Мартынова. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.
Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с такими спикерами. Были высказаны предложения о законодательном запрете давать интервью ранее осужденным за тяжкие преступления.