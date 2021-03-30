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Пострадавшая по делу «скопинского маньяка» написала на него заявление в СК

Ведомости

Бывшая пленница так называемого «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова написала заявление в Следственный комитет, попросив ограничить публичные выступления и активность Мохова в соцсетях, сообщает ТАСС.

«Заявление подано в Следственный комитет в Москве, чтобы возбудить новое уголовное дело на Мохова. Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях», — цитирует агентство собеседницу. По ее словам, Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».

«Сейчас получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — добавила Мартынова.

Заявление на госзащиту Мартыновой посоветовал написать руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин. «В заявлении [поданном в СК] есть некоторые моменты, что конкретно мне нужно по мерам защиты», — пояснила Мартынова.

Ранее журналистка Ксения Собчак провела интервью с Моховым, вышедшим на свободу 3 марта после 17 лет колонии строгого режима за похищение и насилие над девушками 14 и 17 лет, одной из которых была Мартынова. Мохов похитил девушек и запер в бункере, который выкопал на территории своего участка. Мужчина 3,5 года избивал и насиловал обеих, одна из жертв трижды рожала от него детей. 4 мая 2004 г. пленниц освободили, а Мохов был взят под стражу.

Интервью вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию о допустимости журналистских материалов с такими спикерами. Были высказаны предложения о законодательном запрете давать интервью ранее осужденным за тяжкие преступления.

Ранее по теме: YouTube ограничил доступ к интервью Собчак со «скопинским маньяком»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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