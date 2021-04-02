Смертность в России в феврале снизилась на 21,4% в сравнении с январем

По данным ведомства, смертность в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,6%. «Данные января – февраля 2021 года несравнимы с данными января – февраля 2020 года, поскольку в прошлом году в этот период мы жили без новой коронавирусной инфекции», – отметила вице-премьер.