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Смертность в России в феврале снизилась на 21,4% в сравнении с январем

Ведомости

Смертность в России в феврале 2021 г. снизилась на 21,4% – до 172 672 случаев – по сравнению с январем 2021 г., когда в стране было зарегистрировано 219 769 летальных исходов, следует из статистики Росстата.

По оперативным данным, в марте 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. смертность в стране снизилась на 14%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на объединенном заседании проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

По данным ведомства, смертность в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,6%. «Данные января – февраля 2021 года несравнимы с данными января – февраля 2020 года, поскольку в прошлом году в этот период мы жили без новой коронавирусной инфекции», – отметила вице-премьер.

По данным ведомства, число смертей от COVID-19 как основной причины в феврале уменьшилось на 37,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 14 171. Коронавирус не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания в 1954 случаях.

Ранее по теме: Голикова сообщила о снижении смертности от коронавируса в России на 9,5%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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