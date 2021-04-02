Смертность в России в феврале снизилась на 21,4% в сравнении с январем
Смертность в России в феврале 2021 г. снизилась на 21,4% – до 172 672 случаев – по сравнению с январем 2021 г., когда в стране было зарегистрировано 219 769 летальных исходов, следует из статистики Росстата.
По оперативным данным, в марте 2021 г. по сравнению с январем 2021 г. смертность в стране снизилась на 14%, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на объединенном заседании проектного комитета по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».
По данным ведомства, смертность в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 20,6%. «Данные января – февраля 2021 года несравнимы с данными января – февраля 2020 года, поскольку в прошлом году в этот период мы жили без новой коронавирусной инфекции», – отметила вице-премьер.
По данным ведомства, число смертей от COVID-19 как основной причины в феврале уменьшилось на 37,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 14 171. Коронавирус не стал основной причиной смерти, но существенно повлиял на развитие смертельных осложнений заболевания в 1954 случаях.