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В Турции выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки

Ведомости

В Турции выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава страны. 

«Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии — 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных», — говорится в сообщении ведомства.

Третий день подряд число заболевших обновляет рекорд с начала пандемии, отметили в Минздраве. 

Из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням: с пятницы 21.00 до 5.00 понедельника, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. 

Ранее по теме: В Турции расширили ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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