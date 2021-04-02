В Турции выявили рекордное число заболевших коронавирусом за сутки
В Турции выявили рекордное число заражений коронавирусом за сутки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава страны.
«Сегодня выявлено 42 308 новых случаев COVID-19, 1471 больной госпитализирован. Умерли 179 больных, с начала пандемии — 31 892. В тяжелом состоянии находятся 2182 больных», — говорится в сообщении ведомства.
Третий день подряд число заболевших обновляет рекорд с начала пандемии, отметили в Минздраве.
Из-за роста числа заражений в большинстве турецких провинций вновь вводится комендантский час по выходным дням: с пятницы 21.00 до 5.00 понедельника, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.