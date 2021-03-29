В Турции расширили ограничения из-за коронавируса

«Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.