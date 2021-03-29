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В Турции расширили ограничения из-за коронавируса

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Турция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.

Помимо этого, в Турции начнут действовать ограничения в течение месяца рамадан.

«Во время рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан) и сухуров (утренняя трапеза)», — добавил президент республики.

Минздрав Турции в марте разделил страну на четыре зоны в зависимости от обстановки с коронавирусом. Спустя четыре недели, как отмечает агентство, большинство провинций стали «красными». В их число входят регионы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталья, Айдын и Мугла.

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает девятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 3 240 577. В стране зафиксировали свыше 31 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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