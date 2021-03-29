В Турции расширили ограничения из-за коронавируса
Турция ужесточает меры по борьбе с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Комендантские часы в "красных" провинциях будут применяться не только по воскресеньям, но и по субботам. На территории всей Турции по-прежнему будут действовать ежедневные комендантские часы с 21:00 до 05:00», — сказал Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре.
Помимо этого, в Турции начнут действовать ограничения в течение месяца рамадан.
«Во время рамадана в стране будут действовать ограничения на проведение общественных ифтаров (ужин во время священного для мусульман месяца рамадан) и сухуров (утренняя трапеза)», — добавил президент республики.
Минздрав Турции в марте разделил страну на четыре зоны в зависимости от обстановки с коронавирусом. Спустя четыре недели, как отмечает агентство, большинство провинций стали «красными». В их число входят регионы Стамбул, Измир, Анкара, а также туристические районы Анталья, Айдын и Мугла.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает девятое место в мире по количеству выявленных случаев коронавируса — 3 240 577. В стране зафиксировали свыше 31 тыс. смертей, связанных с коронавирусом.