Эрдоган заявил, что «Спутник V» облегчит процесс вакцинации в Турции
Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» облегчит процесс вакцинации в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
«Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она [вакцина "Спутник V"] в значительной степени облегчит [положение дел с вакцинацией]», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС). Он отметил, что Турция заключила соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, «но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн».
«Вчера я имел возможность напомнить главе МИД КНР Ван И, что мы ожидаем срочных поставок. Он пообещал лично этот вопрос проконтролировать», – рассказал президент. По его словам, вакцинацию в стране планируется завершить в мае или июне и летом вернуться к нормальной жизни.
В феврале Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин. В январе турецкий лидер привился от коронавируса вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.
«Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах.