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Эрдоган заявил, что «Спутник V» облегчит процесс вакцинации в Турции

Ведомости

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» облегчит процесс вакцинации в Турции, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT. 

«Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она [вакцина "Спутник V"] в значительной степени облегчит [положение дел с вакцинацией]», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС). Он отметил, что Турция заключила соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, «но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн».

«Вчера я имел возможность напомнить главе МИД КНР Ван И, что мы ожидаем срочных поставок. Он пообещал лично этот вопрос проконтролировать», – рассказал президент. По его словам, вакцинацию в стране планируется завершить в мае или июне и летом вернуться к нормальной жизни.

В феврале Эрдоган обсудил с президентом России Владимиром Путиным возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин. В январе турецкий лидер привился от коронавируса вакциной CoronaVac китайского производителя Sinovac.

«Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах.

Ранее по теме: Путин и Эрдоган обсудили поставки российских вакцин в Турцию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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