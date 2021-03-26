Эрдоган заявил, что «Спутник V» облегчит процесс вакцинации в Турции

«Мы также ведем переговоры с другими государствами по вопросу вакцин, в том числе с Россией. Она [вакцина "Спутник V"] в значительной степени облегчит [положение дел с вакцинацией]», – сказал Эрдоган (цитата по ТАСС). Он отметил, что Турция заключила соглашение с Китаем на поставку 100 млн доз вакцины, «но к настоящему времени мы не получили даже и 50 млн».