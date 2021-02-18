Путин и Эрдоган обсудили поставки российских вакцин в Турцию
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий Москвы и Анкары в интересах социально-экономического развития региона.
«Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата», — добавили в Кремле.
Говоря о ситуации в Ливии, лидеры России и Турции отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в стране для обеспечения долгосрочной стабилизации обстановки.
Владимир Путин также выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней гибелью в Ираке 13 граждан Турции.