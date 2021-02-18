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Путин и Эрдоган обсудили поставки российских вакцин в Турцию

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрены перспективы наращивания сотрудничества в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого, стороны обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, включая координацию действий Москвы и Анкары в интересах социально-экономического развития региона.

«Затронута тематика сирийского урегулирования. В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками. Высказано намерение и далее оказывать поддержку межсирийскому политическому процессу, в том числе в рамках Астанинского формата», — добавили в Кремле.

Говоря о ситуации в Ливии, лидеры России и Турции отметили важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в стране для обеспечения долгосрочной стабилизации обстановки.

Владимир Путин также выразил соболезнования турецкому лидеру в связи с недавней гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных