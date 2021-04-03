Сбербанк ожидает роста заболеваемости коронавирусом в апреле
К середине апреля число ежедневно выявляемых случаев коронавируса в России превысит 12 000, следует из прогноза аналитиков лаборатории «СберИндекс».
Согласно представленной модели заболеваемости, число фиксированных случаев коронавируса будет неуклонно расти с 3 апреля и достигнет 12 347 случаев 15 апреля. Накануне, 2 апреля, в России выявили 8792 новых случая коронавируса.
«Она (модель) показывает сезонный рост заболеваемости в апреле в связи с переходом в более теплый температурный режим», — рассказали в банке.
Ранее замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить о третьей волне коронавируса в России. Руководитель отдела ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский сказал, что третья волна коронавируса в стране не ожидается в связи с быстрым ростом числа людей с иммунитетом к COVID-19. Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал преждевременным прогноз о начале в России третьей волны коронавируса.