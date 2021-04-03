Суд избрал меру пресечения блогеру Билу по делу о массовом ДТП
Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде запрета ряда действий в отношении блогера Эдварда Била (Эдуард Биль) по уголовному делу о массовом ДТП в Москве.
После аварии на Смоленской площади с участием пяти машин ГУ МВД по Москве заподозрило блогера в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). В результате аварии серьезно пострадала женщина, которая была за рулем Volkswagen, ее состояние остается тяжелым.
Суд принял решение запретить подозреваемому выходить на улицу, общаться с участниками дела, а также пользоваться мобильной связью и интернетом.
Как уточнили в МВД, авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пострадавшей является консультант Государственной думы Мария Артемова.