Суд избрал меру пресечения блогеру Билу по делу о массовом ДТП

Как уточнили в МВД, авария произошла по адресу д.1/2 по Новинскому бульвару при выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади на внешней стороне Садового кольца. По предварительным данным, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами. ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что пострадавшей является консультант Государственной думы Мария Артемова.