Большинство россиян предпочитают прибавку к зарплате карьерному росту

Повышение в должности без прибавки к зарплате выбрали бы 16% респондентов. Среди мужчин так поступил бы каждый шестой (18%), а среди женщин — каждая седьмая (14%). Свою позицию опрошенные объяснили тем, что продвижение по карьерной лестнице— это «авторитетное название должности», признание их профессионализма и увеличение ответственности.