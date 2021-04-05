Большинство россиян предпочитают прибавку к зарплате карьерному росту
Почти 80% россиян, выбирая между прибавкой в зарплате и повышением в должности, отдают предпочтение первому, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы Superjob. Исследование было проведено среди 2,5 тыс. экономически активных респондентов старше 18 лет из 441 населенного пункта страны.
«Три четверти россиян (76%), имея выбор между прибавкой к зарплате и повышением в должности, выбрали бы деньги. Значимость финансовой мотивации растет с возрастом сотрудников: чем старше респонденты, тем чаще они выбирают деньги», — выяснили аналитики.
Так, среди россиян старше 45 лет деньги повышению предпочли бы 82% опрошенных. Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет ответили подобным образом в 66% случаев.
Повышение в должности без прибавки к зарплате выбрали бы 16% респондентов. Среди мужчин так поступил бы каждый шестой (18%), а среди женщин — каждая седьмая (14%). Свою позицию опрошенные объяснили тем, что продвижение по карьерной лестнице— это «авторитетное название должности», признание их профессионализма и увеличение ответственности.
В Superjob также выяснили, что чаще других повышение без увеличения зарплаты выбирали директора, заместители руководителей, инженеры, менеджеры по продажам, администраторы, продавцы-консультанты, водители, врачи, учителя и юристы. Однако в целом доля респондентов, предпочитающих карьеру деньгам, с 2010 г. снизилась на 15 п.п.