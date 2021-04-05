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Туроператоры допустили досрочное прекращение продаж туров с кешбэком

Ведомости

Существенный рост интереса туристов к программе продаж путевок по России с кешбэком может привести к нехватке туров и досрочному завершению акции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.

«Высокий спрос может привести к тому, что к концу апреля программу придется завершать досрочно», – говорится в сообщении. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах рассказала, что продажи в период третьего этапа программы выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а темпы продаж «заметно опережают предыдущие два этапа». «Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана», – объяснила она.

В ассоциации напомнили, что на третий этап программы правительство выделило 2 млрд руб., 712 млн руб. из которых уже вернулись туристам в виде кешбэка. Глава «Алеан» предположила, что при таком темпе продаж туроператоры могут попросить правительство и Ростуризм увеличить выделенный на выплату кешбэка объем средств.

30 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне в рамках третьего этапа программы кешбэка за туры по стране приобрели путевки почти на 4 млрд руб., а объем возвращенных средств составил 712 млн руб.

Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.

Ранее по теме: Продажи туров по России с кешбэком достигли 4 млрд рублей за две недели

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных