Туроператоры допустили досрочное прекращение продаж туров с кешбэком
Существенный рост интереса туристов к программе продаж путевок по России с кешбэком может привести к нехватке туров и досрочному завершению акции, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на генерального директора компании «Дельфин» Сергея Ромашкина.
«Высокий спрос может привести к тому, что к концу апреля программу придется завершать досрочно», – говорится в сообщении. Коммерческий директор туроператора «Алеан» Оксана Булах рассказала, что продажи в период третьего этапа программы выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., а темпы продаж «заметно опережают предыдущие два этапа». «Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана», – объяснила она.
В ассоциации напомнили, что на третий этап программы правительство выделило 2 млрд руб., 712 млн руб. из которых уже вернулись туристам в виде кешбэка. Глава «Алеан» предположила, что при таком темпе продаж туроператоры могут попросить правительство и Ростуризм увеличить выделенный на выплату кешбэка объем средств.
30 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что россияне в рамках третьего этапа программы кешбэка за туры по стране приобрели путевки почти на 4 млрд руб., а объем возвращенных средств составил 712 млн руб.
Третий этап программы туров по России с кешбэком стартовал 18 марта. Путевку можно приобрести до 15 июня и отправиться в поездку до 30 июня. Кешбэк от покупки составит 20% от ее стоимости, но не более 20 тыс. руб. Оплата должна быть произведена банковской картой «Мир». Первый этап программы стартовал 21 августа 2020 г. и продлился неделю, второй — с 15 октября до 5 декабря.